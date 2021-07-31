تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، يتراوح سعر كيلو السمك البلطي، بين 19 و23 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و80 جنيهًا، والجمبري بين 90 و150 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 55 و65 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.