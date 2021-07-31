الطماطم عند 1.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 15 و35 جنيها.
المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها.
المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها.
المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها
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