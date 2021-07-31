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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

01:35 ص السبت 31 يوليه 2021
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 06ر149 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 47ر34935 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 89ر23 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 26ر4395 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 59ر105 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 68ر14672 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الرئيسية

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