أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات في مصر خلال يومين

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، وارتفع سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 798 جنيها مقارنة بـ794 جنيهًا أمس.

وبهذا الارتفاع، يكون سعر جرام الذهب، ارتفاع بنحو 10 جنيهات خلال يومين فقط.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 684 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 912 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6384 جنيهًا.

وعالميا، يتجه الذهب، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو عند 1832.40 دولار أمس الخميس. والذهب مرتفع 1.4% منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأونصة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس "خلفية الذهب ما زالت إيجابية... ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويًا، وما يحدث في سوق العمل الأمريكية.

"ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة".

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وقفز الذهب 1.4% أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأنه ما زال هناك "بعض المجال لتعافي" سوق العمل الأمريكية، وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدا".

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.