"البريد" يصدر طابعا تذكاريا بمشاركة مصر في أولمبياد "طوكيو٢٠٢٠"

كتب – علاء حجاج:

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو".

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو تعد هي الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 134 لاعبا ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائماً على المشاركة في توثيق المناسبات والأحداث الهامة وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

يذكر أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.