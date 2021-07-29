وزير البترول يبحث مع سيمنس مصر التعاون في مجالات التحول الرقمي

توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب في مصر مع أكبر شركة منتجة في العالم

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة سيمنس مصر الألمانية، برئاسة مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي للشركة، سبل التعاون والعمل المشترك بين قطاع البترول وسيمنس في مجالات التحول الرقمي وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات البترولية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، قال الملا إن قطاع البترول نفذ عدة مبادرات عملية بنجاح في مجال التحول الرقمي استمراراً للنجاح الذي تحقق نتيجة التوجه نحو التحول الرقمي في كافة أنشطته منذ عام 2016 من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع البترول، موضحا أن المشروع يغطي كافة مراحل الصناعة البترولية من البئر حتى المستهلك النهائي.

وذكر أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع لربط مصافي تكرير البترول رقمياً بهيئة البترول من خلال نظام حديث يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات والوقوف لحظياً على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدي إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل لمصافي التكرير.

كما يجري الإسراع بتنفيذ برنامج العمل السابع لمشروع التطوير والتحديث الذي يهدف لتطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول "ERP" في منظومة العمل البترولي، وميكنة كافة الأنشطة وتيسير تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أنشطة البترول والغاز بشكل رقمي، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج كبوابة رقمية تم من خلالها طرح أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز رقمياً أمام الشركات العالمية وتوفير البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن قطاع البترول منفتح على كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى التي ينفذها والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع، مشيرا إلى تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر كأكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر وأفريقيا بمنطقة السخنة.

واستعرض اللقاء جهود قطاع البترول لتحقيق الاستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتم استعراض الجهود الحالية للاستفادة من التطبيقات الرقمية في مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه، حيث أكد الوزير حرص القطاع على وضع هذه المنظومة ضمن برامج التحول الرقمي.

وعرض وفد شركة سيمنس، خلال اللقاء، الإمكانيات المتطورة والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تقديمها لأنشطة صناعة البترول والغاز والأنظمة الرقمية المختلفة وأنظمة التحكم بالمشروعات، مشيرا إلى أن الشركة لديها مركز متكامل للرقمنة بكافة تطبيقاتها في العاصمة الإدارية.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون المشترك في مجال تدريب العاملين بصناعة البترول، حيث أشار وفد سيمنس إلى أن الشركة لديها بروتوكولات تعاون مع مختلف الجامعات المصرية.

واتفق الوزير مع وفد سيمنس على عقد لقاء مع مسئولي شركة إنبي وفريق عمل البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وفريق عمل شركة سيمنس لتحديد مجالات وأوجه التعاون التي يمكن العمل فيها سوياً لتمهيد الطريق أمام توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وسيمنس مصر كأساس للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، والكيميائي جمال فتحي مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.