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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في تعاملات الخميس

10:48 ص الخميس 29 يوليه 2021
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في تعاملات الخميس

أسعار الخضر والفاكهة

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا للموقع الرسمي للسوق، بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا ليتراوح بين 2 جنيه و6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، كما استقر سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و35 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

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