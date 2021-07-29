أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.65%، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب نحو 1818.8 دولارًا، في الساعة 9:26 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1807.11 دولار.