Masrawy logo white

أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:12 ص الخميس 29 يوليه 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.65%، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب نحو 1818.8 دولارًا، في الساعة 9:26 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1807.11 دولار.

أسعار الذهب العالمية الذهب أسعار الذهب دولار

الخبر التالى:

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شديد الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف طقس أول شهر أغسطس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا