أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.65%، بحسب وكالة بلومبرج.
ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب نحو 1818.8 دولارًا، في الساعة 9:26 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1807.11 دولار.
الخبر التالى:ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
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