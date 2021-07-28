ما التوقعات لأسعار الحديد والأسمنت خلال شهر أغسطس المقبل؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال الزيني، إن متوسط سعر طن الحديد بالأسواق تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 13800 و14600 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع حاليا بين 725 جنيها و850 جنيه حاليا، ويتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 900 وألف جنيه، بحسب الزيني.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال الشهر الجاري بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت على تخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وبحسب الزيني، فإن حالة سوق مواد البناء تتسم بالركود منذ عدة أشهر.