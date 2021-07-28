ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 10769 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.96%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 26.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 10.2 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 36.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة 0.62% إلى مستوى 10763 نقطة.