"تطوير مصر" توقع اتفاقية مع أبو ظبي الأول لتوفير برامج تمويل عقاري

توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب في مصر مع أكبر شركة منتجة في العالم

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة "تطوير مصر"، العاملة بمجال التطوير العقاري، اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، لتوفير خدمات التمويل العقاري لعملاء الشركة بأسعار عائد تنافسية، وفترات سداد تصل إلى 15 عاماً للعملاء الجدد أو الحاليين، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء استراتيجية "تطوير مصر" لتعزيز المبيعات، والتيسير على عملائها الاستفادة من خدمات التمويل العقاري، وبما يساهم في دعم القوة الشرائية.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية، سيستفيد عملاء الشركاء من العديد من حلول التمويل العقارية وبأسعار فائدة تنافسية، سواء كان ذلك لشراء الوحدات العقارية أو لتمويل التشطيبات النهائية.

وذكرت أن بنك أبوظبي الأول سيقدم تمويلا عقاريا بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم في مشروعات السكن الأول التابعة لشركة "تطوير مصر"، وستتوفر الحلول التمويلية الجديدة بأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 15 عاماً.

وأوضحت أن العملاء سيتمكنون أيضا من الحصول على تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 70% من قيمة الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم في المشروعات الساحلية لشركة "تطوير مصر"، وبأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تمويل تصل إلى 7.5 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى عشر سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية تتيح أيضاً لعملاء "تطوير مصر" الحصول على تمويلات خاصة بالتشطيبات النهائية للوحدات العقارية التي يتم استلامها، وبنسبة تصل إلى 40% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتوفير باقة متنوعة من التسهيلات وخدمات التمويل العقارية لعملائنا".

وأضاف: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية اليوم من أجل سد الفجوة التمويلية التي يشهدها السوق حالياً، وذلك من خلال تقديم أفضل خدمات التمويل العقاري التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، وبأسعار عائد تنافسية وفترات سداد طويلة الأمد".

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر: "يسعدنا تقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة لعملاء شركة تطوير مصر العقارية، والمساهمة في دعم القطاع العقاري ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر بشكل عام".

وتمتلك شركة "تطوير مصر" 4 مشروعات كبرى في أنحاء مختلفة من مصر، وتختلف بين كونها مشروعات ساحلية ومشروعات سكن أول.

ويأتي في مقدمة المشروعات الساحلية مشروع "المونت جلالة" في مدينة الجلالة بالعين السخنة على مساحة 525 فدانا، وعلى ساحل البحر المتوسط يقع مشروع "فوكا باي" بمدينة رأس الحكمة على مساحة 220 فدانا، ومشروع "دي باي" في مدينة الضبعة بمساحة إجمالية 200 فدان، وفقا للبيان.

وتتمثل مشروعات السكن الأول لشركة "تطوير مصر" في مشروع "بلومفيلدز" في مستقبل سيتي في القاهرة الجديدة والذي يمتد على مساحة 415 فدانا، ويتضمن 90 فدانا مخصصة لتصبح منطقة تعليمية، بحسب البيان.