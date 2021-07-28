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"شيني" تتلقى 3 عروض لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع أدوات مائدة

01:10 م الأربعاء 28 يوليه 2021
"شيني" تتلقى 3 عروض لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع أدوات مائدة

منتجات الخزف والصيني

كتبت- شيرين صلاح:

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إن الشركة تلقت 3 عروض لمناقصة إعداد دراسة جدوى بنكية لإنشاء مصنع أدوات المائدة ( البورسلين) وزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، فأنه تقدم 3 عروض من شركة وتحالفين على أن تبدأ لجنة البت الفنية عملها لتقييم العروض.

وأضافت الشركة، أنها فضت مظاريف العروض أمس الثلاثاء.

وتمتلك "شيني" 3 مصانع، لتصنيع السيراميك، والأدوات الصحية "حمامات"، والأدوات المنزلية "بورسلين"، وتتبع الشركة القابضة لصناعات المعدنية.

منتجات الخزف والصيني مصنع أدوات مائدة دراسة جدوى البورسلين

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