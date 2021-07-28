جامع: نستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بجميع المحافظات والقطاعات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية إنتاجياً وجغرافياً.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر هيئة التنمية الصناعية مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية وآخر مستجدات إنشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكي.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت جامع إن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفوري، مشيرةً إلى أن هذه المجمعات تسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد.

وأضافت أن الوزارة أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً كبيراً لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة حرصت على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وأشادت الوزيرة بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ وإنشاء هذه المجمعات في زمن قياسي ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة للصناعة المصرية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أفادت قيادات الهيئة الهندسية بأنه تم الانتهاء من 73% من حجم الإنشاءات، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ويضم المشروع ورش ووحدات إنتاجية ومركز تكنولوجي ومبنى للمعارض ومركز تدريب إلى جانب محال تجارية، وفقا للبيان.

وحول الموقف التنفيذي لعملية إنشاء المجمعات الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من إنشائها وتخصيصها بالكامل وبدأت المصانع العمل بها فعلياً.

وأشار إلى أن هذه المجمعات تتضمن المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

كما تتضمن هذه المجمعات أيضا المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية، وفقا لمحمد الزلاط.

وذكر أنه في إطار خطة إقامة المجمعات الصناعية طرحت الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

وقال الزلاط إن هذا الطرح تميز بتقديم تيسيرات غير مسبوقة شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن هذه التيسيرات تضمنت أيضا إتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وذكر الزلاط أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمعين بأسيوط وأسوان ويجري حالياً الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية بمحافظات البحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.