23 % زيادة في حصيلة الضرائب العقارية خلال عام رغم تداعيات كورونا

كتب- مصطفى عيد:

حققت مصلحة الضرائب العقارية ارتفاعا في حصيلة الضرائب المحققة خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2021 بنسبة 22.7% مقارنة بحصيلة المصلحة خلال عام 2019-2020، وذلك رغم ظروف أزمة كورونا وإعفاء القطاع السياحي من الضريبة العقارية منذ أبريل 2020 والمستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

ومصلحة الضرائب العقارية مسؤولة عن تحصيل 3 أنواع من الضرائب تتمثل في الضريبة على العقارات المبنية، وضريبة الملاهي، وضريبة الأطيان الزراعية والتي يقف العمل بها منذ نهاية يونيو 2017.

وقال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية لمصراوي، إن إجمالي حصيلة مصلحة الضرائب العقارية من أنواع الضرائب التي تحصلها وصل في العام المالي الماضي إلى 4 مليارات و640 مليونا و800 ألف جنيه مقابل 3 مليارات و782 مليونا و20 ألف جنيه في عام 2019-2020.

وأضاف السرجاني أن هذه الحصيلة تتضمن تحصيل ضريبة العقارات المبنية بقيمة 4 مليارات و506 ملايين و410 آلاف جنيه خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 3 مليارات و518 مليونا و140 ألف جنيه في العام المالي 2019-2020.

وذكر أن المصلحة حصلت أيضا العام الماضي متأخرات عن فترات سابقة من ضريبة الأطيان الزراعية 21 مليونا و110 آلاف جنيه مقابل 32 مليونا و200 ألف جنيه في العام المالي 2019-2020.

بينما وصلت حصيلة المصلحة من ضريبة الملاهي في عام 2020-2021 إلى 113 مليونا و290 ألف جنيه مقابل 231 مليونا و680 ألف جنيه في العام المالي 2019-2020، وفقا لناجي السرجاني.