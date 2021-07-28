الإحصاء: 6.1% تراجعًا في واردات مصر من أمريكا خلال 2020

كتبت-ياسمين سليم:

انخفضت قيمة صادرات مصر إلى أمريكا ووارادتها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، وفقا لبيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وقال إن قيمة الواردات المصرية من أمريكا انخفضت بنسبة 6.1% لتبلغ 4.7 مليار دولار في 2020، مقارنة بعام 2019.

وتمثل الواردات الأمريكية 6.7% من إجمالي واردات مصر في العام الماضي، وفقا للبيان.

وقال إن الواردات جاءت من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية في المرتبة الأولى بنسبة 32.5% من إجمالي الواردات.

وبحسب البيان انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 26.4% في 2020 لتبلغ 1.62 مليار دولار مقارنةبعام 2019.

واحتلت صادرات الملابس الجاهزة المرتبة الأولى في السلع المصدرة لأمركيا بنسبة 50.1% من إجمالي الصادرات إليها وبقيمة 812.3 مليون دولار.

وانخفضو بذك صادرات الملابس لأمريكل بنسبة 14% مقارنة بعام 2019.