Masrawy logo white

الإحصاء: 6.1% تراجعًا في واردات مصر من أمريكا خلال 2020

09:55 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
الإحصاء: 6.1% تراجعًا في واردات مصر من أمريكا خلال 2020

صادرات مصر

كتبت-ياسمين سليم:

انخفضت قيمة صادرات مصر إلى أمريكا ووارادتها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، وفقا لبيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وقال إن قيمة الواردات المصرية من أمريكا انخفضت بنسبة 6.1% لتبلغ 4.7 مليار دولار في 2020، مقارنة بعام 2019.

وتمثل الواردات الأمريكية 6.7% من إجمالي واردات مصر في العام الماضي، وفقا للبيان.

وقال إن الواردات جاءت من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية في المرتبة الأولى بنسبة 32.5% من إجمالي الواردات.

وبحسب البيان انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 26.4% في 2020 لتبلغ 1.62 مليار دولار مقارنةبعام 2019.

واحتلت صادرات الملابس الجاهزة المرتبة الأولى في السلع المصدرة لأمركيا بنسبة 50.1% من إجمالي الصادرات إليها وبقيمة 812.3 مليون دولار.

وانخفضو بذك صادرات الملابس لأمريكل بنسبة 14% مقارنة بعام 2019.

صادرات مصر أمريكا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات المصرية

الخبر التالى:

23 % زيادة في حصيلة الضرائب العقارية خلال عام رغم تداعيات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا