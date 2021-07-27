مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.62% إلى مستوى 10763 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.32%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 33.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 7.4 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي بيع بقيمة بلغت 40.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 10697 نقطة.