Masrawy logo white

صادرات مصر تتخطى أزمة كورونا وتحقق قفزة بالنصف الأول من العام (تفاعلي)

12:31 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
صادرات مصر تتخطى أزمة كورونا وتحقق قفزة بالنصف الأول من العام (تفاعلي)

صادرات مصر

كتبت- ياسمين سليم:

تخطت الصادرات المصرية صدمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وحققت ارتفاعًا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتشير بيانات وزارة التجارة والمجالس التصديرية إلى أن إجمالي قيمة الصادرات مصر غير البترولية حققت ارتفاعًا، كما حققت صادرات مصر من الغذاء والأثاث زيادة مقارنة بالعام الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وصادرات الغذاء والأثاث في النصف الأول من العام الجاري.

صادرات مصر أزمة كورونا فيروس كورونا وزارة التجارة والمجالس التصديرية

الخبر التالى:

هيرميس تعلن إتمام إصدار توريق بقيمة 343 مليون جنيه لصالح شركة سوديك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
35

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

358

متعافون اليوم

284059

إجمالي الإصابات

16494

إجمالي الوفيات

227970

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا