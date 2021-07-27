بعد قفزة أرباح تسلا.. 3.5 مليار دولار زيادة بثروة إيلون ماسك في 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ربح خلال تعاملات أمس الاثنين نحو 3.47 مليار دولار لتصل قيمة ثروته إلى 180 مليار دولار.

وارتفعت بذلك ثروة إيلون ماسك منذ بداية العام الحالي بنحو 10.6 مليار دولار لتصل إلى 180 مليار دولار في المركز الثاني بقائمة بلومبرج للمليارديرات وذلك بعد الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية بثروة تصل إلى نحو 212 مليار دولار.

وجاءت الزيادة في ثروة ماسك بعد أن ارتفعت أسعار أسهم شركة تسلا بنسبة 2.21% خلال تعاملات أمس الاثنين ليرتفع سعر السهم بنحو 14.24 دولار ليصل في نهاية الجلسة إلى 657.62 دولار.

ويأتي ارتفاع أسعار الأسهم بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من عام 2021 أمس والتي كشفت عن ارتفاع أرباح الشركة إلى 1.14 مليار دولار لتتجاوز مستوى مليار دولار لأول مرة في ربع سنة.

وزادت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بذلك بنحو 998% مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من عام 2020 والذي سجل 104 ملايين دولار.

وبحسب نتائج أعمال الشركة، حققت تسلا إجمالي إيرادات بنحو 12 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل نحو 6 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 98%.

ووفقا للبيانات، سلمت الشركة نحو 201.3 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل نحو 90.9 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة 121%.

كما أنتجت الشركة نحو 206.4 ألف سيارة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل نحو 82.3 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 151%.