30 % زيادة في أسعار المانجو بالأسواق بعد تلف محصول الإسماعيلية

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المانجو ارتفعت في الأسواق 30% لتراجع المعروض منها بعد تلف محصول الإسماعيلية هذا العام.

وأضاف النجيب أن متوسط سعر كيلو المانجو في سوق الجملة يتراوح بين 8 جنيهات و22 جنيهًا، وليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا بالأسواق حتى الآن.

وكان العفن الهبابي انتشر بين أشجار محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية هذا العام، مما نتج عن ذلك تلف في جزء من المحصول قبل مرحلة الجني.

والعفن الهبابي هو مرض ينتج عن نمو بعض الفطريات الرملية على المادة العسلية اللزجة التي تتركها بعض الحشرات على أوراق المانجو مثل حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القشرية، وفقا لقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

كما ساهمت أيضا التغيرات المناخية خلال العام الحالي إلى تلف محصول الاسماعيلية، وفقا لقول متعاملون بسوق المانجو في وقت سابق لمصراوي.

وتقترب مساحة زراعة المانجو في مصر من 300 فدان أغلبها في محافظة الاسماعلية، وفقا لقول أبو صدام في وقت سابق.

وبدأ موسم المانجو الأساسي في مصر، حيث يطرح المحصول منذ منتصف يوليو الجاري وحتى آخر أغسطس.

تلف المحصول.. كيف يؤثر"العفن الهبابي" على أسعار المانجو هذا العام؟