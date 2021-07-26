شركة أمازون تعتزم إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني هذا العام

كتب-علاء حجاج:

كشفت أمازون عن عزمها إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني هذا العام لمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين فرصة الوصول إلى عدد أكبر من العملاء في الجمهورية.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين في بيان في هذا الإطار عن فتح باب التسجيل لهم من خلال مركز أمازون لشركاء البيع (Amazon Seller ) الأداة المخصصة لإدارة أعمال البائعين.

وأوضحت شركة أمازون أنه بإمكان شركاء البيع المسجلين مسبقاً على سوق دوت كوم التابعة لشركة أمازون، الوصول إلى حساباتهم عبر مركز أمازون للبائعين والتأكد من صحة معلوماتهم وتجربة المميزات الجديدة المتاحة، وذلك استعداداً لبيع منتجاتهم على موقع أمازون مصر الإلكتروني فور إطلاقه.

وقال عمر الصاحي مدير عام أمازون وسوق دوت كوم في مصر: "يُعَد إطلاق مركز أمازون للبائعين في مصر خطوة هامة في مسيرتنا الرامية إلى دعم الشركات المصرية المحلية بجميع أحجامها، وتوفير فرص أكبر لتوسيع أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء".

وتعمل شركة أمازون في مصر منذ عام 2017 من خلال سوق دوت كوم، وهي إحدى الشركات التابعة لأمازون.

وتدير أمازون شبكة خدمات لوجستية وعمليات محلية واسعة النطاق في جميع أنحاء مصر، والتي تضم المستودع الرئيسي المدعوم بـ 15 محطة توصيل في جميع أنحاء الجمهورية، ولديها فريق عمل يتخطى 3 آلاف موظف.