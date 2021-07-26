قطاع الأعمال: سحب 40 كراسة شروط لاختيار مشغلين لشركتي نقل الركاب والبضائع

كتبت- شيماء حفظي:

وصل عدد الشركات التي سحبت كراسة الشروط الخاصة باختيار مشغل لإدارة وتشغيل شركتي نقل الركاب والبضائع، التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى نحو 40 شركة حتى الآن، وذلك في المناقصتين اللتين أعلنتهما الشركة القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤيتها ورؤية الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن التطوير الاستراتيجي للأنشطة وأساليب التشغيل لشركتي نقل الركاب والبضائع، الكيانين الجديدين التابعين للشركة القابضة بعد دمج الشركات الخاصة بكل نشاط (ركاب / بضائع) في شركة منفصلة كل على حدة.

وأضافت أن ذلك التطوير يأتي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية المدعومة بالخبرة العملية لتحقيق أقصى عائد ممكن من خلال الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة.

وكانت الشركة القابضة- بناءً على طلب الشركات التي سحبت كراسة الشروط- أجلت جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بالمناقصتين لتكون جلسة فض المظاريف الخاصة بمناقصة اختيار مشغل لشركة نقل الركاب يوم 31 أغسطس 2021، والمناقصة الثانية الخاصة باختيار مشغل لشركة نقل البضائع يوم 24 أغسطس 2021.

يذكر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري طرحت مناقصتين لإدارة وتشغيل نقل ركاب وبضائع في يوم 11 يونيو الماضي، موجهة الدعوة للشركات المتخصصة في مجال نشاط نقل الركاب وشركة نقل البضائع أو لتحالف من شريك مستثمر وشركة متخصصة في مجال النشاط للحصول على كراسة الشروط والمواصفات لكل مناقصة على حدة من مقر الشركة القابضة بالقاهرة.

وحددت الشركة القابضة قيمة تأمين دخول المناقصة بمبلغ 100 ألف جنيه نقدًا بخزينة الشركة أو بموجب خطاب ضمان ابتدائي سارٍ لمدة ثلاثة أشهر غير مشروط وغير قابل للإلغاء، أو بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع ومعتمد من أحد البنوك المحلية، على أن يوضع المستند الدال على سداد قيمة التأمين ضمن المظروف الفني الذي تتقدم به الشركات الراغبة في التقدم للمناقصة، وفقا للبيان.