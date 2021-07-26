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صادرات الأثاث ترتفع 38% خلال أول 6 أشهر من 2021

11:34 ص الإثنين 26 يوليه 2021
صادرات الأثاث ترتفع 38% خلال أول 6 أشهر من 2021

إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن زيادة حجم الصادرات إلى 132 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 38% خلال أول 6 أشهر من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن صادرات شهر إبريل سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 201% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت صادرات شهر إبريل نحو 26.3 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار في إبريل من عام 2020.

تليها صادرات شهر مارس من حيث الارتفاع، حيث سجلت نحو 25 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 39%.

وبحسب البيان، تصدر مصر الأثاث إلى السعودية، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والسودان، والأردن، وأمريكا، وليبيا، واتحاد نيجيريا، وأخرى.

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