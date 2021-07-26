ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية 13% في النصف الأول من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن زيادة نسبة الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 13%، مقارنة بنفس النسبة من عام 2020.

وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من 2021 نحو 2.52 مليار دولار مقابل 1.820 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وقال المجلس، إن صادرات شهر مارس الماضي أعلى قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغت 382 مليون دولار.

كما حققت الصادرات في شهر مايو أعلى نسبة نمو في القيمة خلال النصف الأول بنسبة نمو 45% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت 351 مليون دولار.

وسجلت صادرات شهر يونيو الماضي حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع 3%، وفقا للبيان.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 1.090مليار دولار محققة نسبة نمو بلغت 9%.

وجاء بعدها الاتحاد الأوروبي بقيمة 340 مليون دولار محققة نسبة نمو 31%، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 187 مليون دولار وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%.

ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بحجم صادرات بلغت 110 ملايين دولار محققة نسبة نمو بلغت 25%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 324 مليون دولار محققة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

و بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 157 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%، ويليها أمريكا بقيمة 110 ملايين دولار محققة نسبة نمو 25%، وليبيا بقيمة بلغت 104 مليون دولار محققة نسبة نمو 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

والجزائر 93 مليون دولار محققة نسبة نمو 6%، والسودان بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%، والمغرب بقيمة 83 مليون دولار بنسبة زيادة 53%، والأردن بقيمة 81 مليون دولار بنسبة تراجع 11%، والصين بقيمة 71 مليون دولار بنسبة نمو 199%، وإيطاليا بقيمة 68 مليون دولار بنسبة نمو 28%، وألمانيا بقيمة 67 مليون دولار بنسبة نمو 52% مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

وأضاف البيان، أن الصين احتلت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات بلغت 71 مليون دولار، يليها السودان بقيمة صادرات 88 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 83 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 67 مليون دولار.

وأمريكا بقيمة صادرات بلغت 110 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 66 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 63 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة صادرات 68 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 36 مليون دولار، وفى المركز العاشر جاءت لبنان بقيمة صادرات 54 مليون دولار بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

ويعمل المجلس حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي أثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية، وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

كما قام المجلس خلال النصف الأول من 2021 بإيفاد بعثات تجارية إلى السودان، أوغندا، تنزانيا، ثم جنوب السودان بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الإعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الأفريقية خلال العام المالي 2021/2022.