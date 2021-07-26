ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 49 و53 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.