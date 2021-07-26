ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم .. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و5 جنيهات.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.
أسعار الخضراوات:
الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.
الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.
الباذنجان بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه.
الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 15 و35 جنيها.
المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.
المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها.
المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.
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