ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم .. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و5 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و35 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.