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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:03 م الأحد 25 يوليه 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.93% إلى مستوى 10745 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.56%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 12.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 9.1 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 21.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الأحد الماضي قبل إجازة عيد الأضحى بنسبة 0.81% إلى مستوى 10646 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي EGX30 الأسهم

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