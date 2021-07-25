للمرة الثانية.. مد مهلة تقدم الدار العقارية بعرض للاستحواذ على "سوديك" 30 يومًا

كتبت- ياسمين سليم:

قررت هيئة الرقابة المالية مد مهلة تقدم شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض شراء إجباري على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، لمدة 30 يومًا إضافية تبدأ في 2 أغسطس المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إنها تلقت كتابًا من شركة الدار العقارية بشأن مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم شركة سوديك.

وأوضحت الهيئة أنها قرر مد مهلة تلقي العرض لمدة 30 يومًا عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 2 أغسطس المقبل وذلك للانتهاء من الفحص النافي للجهالة.

وهذه هي المرة الثانية التي توافق الهيئة على مد العرض بعد أن قررت في يونيو مدة العرض لمدة 30 يومًا إضافية بدأت في 14 يونيو الماضي.

وفي مارس الماضي أعلنت شركة سوديك، أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية، شركة تطوير عقاري في الإمارات، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم للاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وتضمن العرض سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيها مصريا للسهم الواحد.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".