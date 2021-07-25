تقرير: مصر تستحوذ على ثلث صادرات العالم من البرتقال رغم تراجع الإنتاج

كتبت-ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن ينخفض إنتاج مصر من البرتقال بنسبة 6% إلى 3.74 مليون طن خلال الموسم 2020-2021 نتيجة الرياح القوية وارتفاع الحرارة الذي أثر على الإزهار.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية من البرتقال من المتوقع لها أن تنخفض هذا الموسم نتيجة لتراجع العرض لكن مصر ستظل مستحوذة على ثلث صادرات العالم من البرتقال.

ويتوقع التقرير أن تتصدر مصر دول العالم في صادرات البرتقال خلال الموسم الجاري بكمية 1.65 مليون طن.

وبحسب التقرير فإن أكبر الأسواق المستقبلة للبرتقال المصري، ستكون هي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والصين.

وكانت صادرات مصر من البرتقال تعرضت للتراجع خلال الموسم الماضي، مقارنة بموسم 2018-2019، بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أعاق التصدير، بحسب تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية.

ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أن البرتقال المصري وصل إلى 104 دول حول العالم، وكان أكثر 10 دول استقبلته هي السعودية وهولندا والصين والإمارات وبنجلاديش والمملكة المتحدة وأوكرانيا وعُمان وماليزيا.

ويعتبر البرتقال من أهم أنواع محاصيل الموالح المزروعة في مصر، ويمثل 80% من هذه المحاصيل، وتزرع مصر أصناف عدة من البرتقال.