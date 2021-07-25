دانة غاز تفوز بدعوى تحكيم دولي بشأن إلغاء بيع أصولها البرية في مصر

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة دانة غاز اليوم، الأحد، صدور قرار لصالحها من محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة آي. بي. آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي. بي. آر للطاقة، بخصوص إلغاء اتفاقية البيع والشراء والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر.

وفي إبريل الماضي أعلنت دانة غاز، المدرجة في بورصة أبوظبي، عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر، لشركة آي بي آر، مما دفع الشركة الأخيرة لإقامة دعوى ضد القرار.

وقالت دانة غاز في بيان صحفي إن قرار المحكمة جاء برفض دعوى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول بمجملها، وحكمت المحكمة لصالح لشركة دانة في قرارها الصادر والذي خلص إلى تأكيد أحقيتها في كافة النقاط الرئيسية بالدعوى، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء.

وكانت دانة غاز قالت سابقًا إنه تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين، وذلك قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة أنها أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار.

وتعتبر دانة غاز خامس أكبر منتج للغاز في مصر، وتنتج حاليًا 30 ألف برميل نفط يوميًا من 14 منطقة تطويرية برية.