Masrawy logo white

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

01:48 م السبت 24 يوليه 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 789 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 676 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 902 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6312 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.26%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1802.1 دولار في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب ارتفاع أسعار الذهب عيار 18 جرام الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|يد مصر تضىء يوم مليء بالخسائر وتقهر البرتغال في أولمبياد طوكيو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا