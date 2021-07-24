ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 789 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 676 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 902 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6312 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.26%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1802.1 دولار في نهاية تعاملات أمس.