جامع: زيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا والسنغال يمثل منفذًا للمشروعات الصغيرة

كتب-مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن زيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان والسنغال سيمثل منفذا جيدا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا سيسمح لأصحاب المشروعات بالتعرف على احتياجات السوق بهذه الدول والعمل على تطوير منتجاتهم وتقديم منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات هذه الأسواق كما يمكنهم توفير احتياجات مشروعاتهم من المواد الخام من السوق الأفريقي المشترك وبأسعار مناسبة.

وأضافت أنها تنسق بين جهاز تنمية المشروعات والهيئات المماثلة بجنوب السودان والسنغال لتطوير الخبرات خاصة في مجال آليات التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى الدعم الفني الضروري من تدريب وتسويق لمساعدة هذه المشروعات على النجاح والاستمرار.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على التوسع في مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في المعارض التي تنظم بشكل دوري بالتنسيق مع دولتي جنوب السودان والسنغال وكذلك في المعرض الدائم بقاعة المؤتمرات المصرية التي سيتم إنشائها بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن زيارتها الأخيرة لجنوب السودان والسنغال شملت العديد من الملفات الاقتصادية الهامة ومنها دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبحث تطوير آليات العمل المشتركة بين مصر وهذه الدول الشقيقة والمشاركة في نقل الخبرات بينهما وبين مصر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم دعائم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ونظرا لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة بالإضافة إلى إمكانية التوسع فيها باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بوفرة في القارة الأفريقية.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات شارك في معرض " صنع في مصر" بمدينة جوبا بجنوب السودان بمئات المنتجات المتميزة لأصحاب المشروعات الممولة من الجهاز والمتخصصة في المنتجات التراثية و اليدوية والتي تشتهر بها مصر في أسواق العالم ومنها (المشغولات النحاسية – الملابس والمفروشات – التللي – الصدف – منتجات أخميم – مصنوعات الجلود – التابلوهات ومستلزمات الديكور – الفركه – الخيامية – الكليم ).