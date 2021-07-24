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تراجع طفيف بأسعار الذهب عالميًا في نهاية تداولات الأسبوع

09:46 ص السبت 24 يوليه 2021
تراجع طفيف بأسعار الذهب عالميًا في نهاية تداولات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.26%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1802.1 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب عالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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