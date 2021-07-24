تراجع طفيف بأسعار الذهب عالميًا في نهاية تداولات الأسبوع
09:46 ص السبت 24 يوليه 2021
القاهرة- وكالات:
انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.26%.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1802.1 دولار في نهاية تعاملات أمس.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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