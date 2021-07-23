تراجع كبير لأسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.، وانخفض سعر جرام الذهب 7 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 788 جنيها مقابل 795 جنيها الجمعة الماضي.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 901 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وعالميا، باتت أسعار الذهب تتجه لأول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، ليسجل الذهب تراجعًا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع.

وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

ويتحرك سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.