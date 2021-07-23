هل تؤثر زيادة أسعار البنزين على السلع الغذائية؟.. الغرف التجارية توضح

كتب – مصطفى عيد:

قال المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحرك أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية أو على انسياب حركة البضائع كما لن يؤثر على أسعار رغيف الخبز.

وأشار في بيان اليوم الجمعة، إلى أن قرار رفع أسعار المواد البترولية جاء على أسعار البنزين فقط بينما أبقى على أسعار المازوت والسولار المستخدمان في حركة نقل البضائع وعمل الأفران دون تغيير لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .

وأضاف العربي أن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد أوصى بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من صباح الجمعة بزيادة قدرها 25 قرشا، شمل تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن ، وجاء قرارها بناء على المتغيرات الدولية والتذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يشهده العالم من أحداث مختلفة مثل الآثار الاقتصادية لجائحة ( كوفيد – 19 ) و تخفيض الإنتاج .

وأضاف أن غرفة عمليات متابعة الأسواق بالاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع كافة الغرف التجارية في المحافظات تتابع كافة المتغيرات التي تطرأ على الأسواق الداخلية من انسياب نقل البضائع وتغير الأسعار سواء نتيجة متغيرات ظروف العرض والطلب أو الناتجة عن تغير في ظروف او مدخلات الإنتاج.