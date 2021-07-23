تراجع كبير لأسعار الخضروات في أسبوع عيد الأضحى

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس، خلال تعاملات أسبوع عيد الأضحى، وفقا لبيانات سوق العبور، لتجارة الجملة.

وتراجع سعر كيلو الطماطم خلال الأسبوع بين 10 قروش و35 قرشا، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 1.4 و2.4 جنيه، كما تراجع سعر البطاطس ليتراوح بين جنيهين و5 جنيهات، بانخفاض بين 50 قرشا و2 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.4 و2.4 جنيه، بتراجع بين 10 قروش و35 قرشا.

البطاطس بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا و2 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 11 و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 15 جنيها و22 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.