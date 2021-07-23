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الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين

11:45 ص الجمعة 23 يوليه 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين

أسعار الوقود

كتبت - شيماء حفظي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين 25 قرشا للتر، بداية من اليوم الجمعة.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي، وزيادة كافة أنواع البنزين 25 قرشا.

وقال البيان، إن تطبيق الأسعار الجديدة، سيكون خلال الربع عام يوليو - سبتمبر 2021.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه بدلا من 6.50 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات بدلا من 7:75 جنيه
بنزين 95: 9 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه
السولار: 6:75 جنيه دون تغيير

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