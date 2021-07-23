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المواصلات والسلع.. لماذا ثبتت الحكومة سعر السولار للمرة الثانية؟

09:58 ص الجمعة 23 يوليه 2021
المواصلات والسلع.. لماذا ثبتت الحكومة سعر السولار للمرة الثانية؟

لماذا ثبتت الحكومة سعر السولار للمرة الثانية؟

كتبت – شيماء حفظي:

قررت الحكومة، للمرة الثانية على التوالي، تثبيت أسعار السولار في مصر، عند نفس أسعاره الحالية.

وقالت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، ذلك للربع "يوليو - سبتمبر"، وفقًا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقالت وزارة البترول، في بيانها، إن اللجنة أوصت بتثبيت سعر السولار، لأن له تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.

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