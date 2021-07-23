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تعرف على موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها 25 قرشًا (فيديو)

09:54 ص الجمعة 23 يوليه 2021
تعرف على موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها 25 قرشًا (فيديو)

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها 25 قرشًا

كتبت - شيماء حفظي:

بدأت الحكومة، تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، بعد زيادتها 25 قرشًا، من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وفقا لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي، وزيادة كافة أنواع البنزين 25 قرشًا.

وقال البيان، إن تطبيق الأسعار الجديدة، سيكون خلال الربع عام يوليو-سبتمبر 2021.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه بدلا من 6.50 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات بدلا من 7:75 جنيه

بنزين 95: 9 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه

السولار: 6:75 جنيه دون تغيير

أسعار البنزين أسعار الوقود سعر البنزين أسعار المحروقات البترول

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