للمرة الثانية في 2021.. لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا؟

كتبت - شيماء حفظي:

رفعت الحكومة أسعار البنزين، اليوم الجمعة، للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، بزيادة 25 قرشا إضافية.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا.

وذكر البيان، أن سبب زيادة الأسعار، الارتفاع فى سعر خام برنت 12% و ثبات في سعر الصرف، ما جعل اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد - 19 ) وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيو 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وارتفعت أسعار البترول العالمية منذ نهاية مارس الماضي وحتى منتصف الشهر الماضي، نحو 11.37 دولار بنسبة 17.9%، وذلك بعد أن زاد السعر خلال الربع الأول بنحو 11.74 دولار بنسبة 22.7%، ليصل مجموع الزيادة منذ بداية العام إلى 22.95 دولار بنسبة 44.3%.

وفي المقابل تشهد أسعار الدولار استقرارًا مقابل الجنيه منذ بداية العام، وبالتالي لم تحدث حركة كبيرة في المحدد الثاني لأسعار الوقود في مصر.

وخلال الشهر الجاري، دخلت منظمة الأوبك +، في مفاوضات صعبة من أجل خفض الإنتاج بسبب رفض الإمارات، قبل أن يتم التوصل لاتفاق الأحد الماضي، على زيادة حصة الإمارات من إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، كما وافقت المجموعة على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل بزيادة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر.

وأشار بيان البترول، إلى أن أن توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) وتخفيض إنتاج.

كما راجعت اللجنة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفي ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية، وفقا للبيان.

وأصبحت الأسعار كتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه بدلا من 6.50 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات بدلا من 7:75 جنيه

بنزين 95: 9 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه

السولار: 6:75 جنيه دون تغيير

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