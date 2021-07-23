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بعد زيادتها 25 قرشا.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

09:24 ص الجمعة 23 يوليه 2021
بعد زيادتها 25 قرشا.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين

كتبت - شيماء حفظي:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وقالت اللجنة في بيان اليوم إنه تم تعديل أسعار البنزين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و 8 جنيهات للتر البنزين 92 و 9 جنيهات للتر البنزين 95. وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

الأسعار الجديدة للبنزين بنزين 80: 6.75 جنيه بدلا من 6.50 جنيه بنزين 92: 8 جنيهات بدلا من 7:75 جنيه بنزين 95: 9 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه السولار: 6:75 جنيه دون تغيير

أسعار البنزين وزارة البترول أسعار النفط أسعار المحروقات أسعار الوقود

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