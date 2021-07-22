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بعد هبوطه 23%.. كيف تطور إنتاج منجم السكري من الذهب في عام ونصف العام؟ (جراف)

03:38 م الخميس 22 يوليه 2021
بعد هبوطه 23%.. كيف تطور إنتاج منجم السكري من الذهب في عام ونصف العام؟ (جراف)

الذهب

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شركة سنتامين الأسترالية، المستغلة لمنجم السكري للذهب في مصر، تراجع إنتاج المنجم من الذهب بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب تقرير أصدرته الشركة اليوم الخميس، سجل إنتاج المنجم من الذهب في النصف الأول من عام 2021 نحو 204.3 ألف أونصة (أوقية) مقابل 256.1 ألف أونصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن انخفض إنتاج المنجم خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا ثاني أدنى مستوى فصلي في آخر عام ونصف العام بعد الربع الرابع من عام 2020.

ويرصد "مصراوي" في الجراف التفاعلي التالي تطور إنتاج منجم السكري من الذهب خلال آخر عام ونصف العام، بحسب بيانات شركة سنتامين.

الذهب المنجم منجم السكري شركة سنتامين الأسترالية

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