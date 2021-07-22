مصير بعضها "صناديق القمامة".. أسعار جلود الأضاحي تتراجع أكثر من 50%

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود والمدابغ بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار جلود الأضاحي تراجعت هذا العام بنسبة أكثر من 50% مقارنة بمستوياتها في عيد العام الماضي.

وبحسب مهران، فإن متوسط سعر الجلد البقري الكامل يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، ومتوسط سعر الجلد الجاموسي يتراوح بين 100 جنيه و120 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وأضاف مهران أن هذا العام شهد أيضا إلقاء جلود الأضاحي من البعض بصناديق القمامة، وذلك لتراجع السعر بشكل كبير، بالإضافة إلى قصه بشكل لا يناسب الاستخدام بالمدابغ.

ويعتبر هذا العام الثالث على التوالي الذي تنتشر فيه ظاهرة إلقاء الكثير من جلود الأضاحي بصناديق القمامة بعد الذبح، بحسب رئيس الشعبة.

ووفقا لقول مهران، فإنه لحل مشكلة إلقاء جلود الأضاحي كل عام لابد من فتح تصدير الجلود المصبوغة وكاملة التشطيب "الوايت بلو" قبل العيد على الأقل بثلاثة أشهر، خاصة أن هذا الجلد يمكن تخزينه لأكثر من عام لاستخدامه فيما بعد.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا منذ عام 2011 بحظر تصدير الجلد الوايت بلو، واستمر العمل بالقرار حتى الآن للمحافظة على الصناعة المحلية.

وطالب رئيس الشعبة وزارة الصناعة بفتح التصدير أمام الجلود "الوايت بلو"، وخاصة في ظل وجود مخزون كبير من الجلود لدى المدابغ وضعف حركة الصادرات بسبب تأثير أزمة كورونا المستمرة حتى الآن.