سنتامين: 23% انخفاضا بإنتاج الذهب بمنجم السكري في الربع الثاني من 2021

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سنتامين الأسترالية، المسؤولة عن إنتاج الذهب بمنجم السكري في مصر، أن إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجع بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وقالت الشركة، في تقرير لها اليوم الخميس، إن إنتاج الذهب من منجم السكري وصل إلى نحو 100.2 ألف أونصة (أوقية) خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل نحو 131 ألف أونصة (أوقية) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجع بذلك إنتاج المنجم من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام عند نحو 104 آلاف أونصة، وفقا لتقرير الشركة.

ووصل إجمالي إنتاج الذهب من المنجم خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 204.3 ألف أونصة (أوقية).

وبلغت مبيعات الشركة من ذهب المنجم خلال الربع الثاني من عام 2021 نحو 97.2 ألف أونصة (أوقية) مقابل نحو 130.7 ألف أونصة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 26%، ومقابل 106.6 ألف أونصة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تراجع 9%.

ووصل متوسط سعر أوقية الذهب المباع من المنجم في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1822 دولارا، بينما وصلت تكلفة إنتاج الأوقية إلى 883 دولارا، وتكلفة الاستدامة الشاملة للأوقية إلى 1290 دولارا، بحسب تقرير الشركة.

وقالت الشركة إن هذه النتائج تتوافق مع مستهدفات الشركة للإنتاج خلال العام والتي تتراوح بين 400 و430 ألف أونصة خلال 2021.

وأضافت أنه تمت الموافقة مؤخرا على شروط ترخيص الاستكشاف لمساحة إجمالية تبلغ 3164 كيلومترا مربعا في الدرع العربي النوبي في مصر، حيث يخضع الترخيص للإجراءات القانونية النهائية والمتوقع اكتمالها في الربع الثالث.