الصناعة: 4603 حملات تفتيشية على المصانع في النصف الأول من 2021

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية المصلحة 4603 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

جاء في أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021، والذي تضمن إعداد المصلحة 9783 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1117 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و8586 دراسة فنية متنوعة، و80 دراسة مستلزمات إنتاج.

ومنحت المصلحة ترخيصا لـ 1601 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 515 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وشنت 130 حملة رقابية موسمية شملت التفتيش على 435 مصنعا، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 334 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.

وأشار إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي، وتسعى المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات.

كما تسعى المصلحة أيضا إلى زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، بحسب أحمدي

وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة بلغت خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 130 حملة لـ 435 مصنعا تضمنت مصانع تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية وأسطوانات الغاز وتعبئة الأكسجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات المعدنية والأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع.

كما تشمل هذه المجالات تصنيع البوتاجازات والأخشاب والأثاث والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق والصناعات الهندسية والبنائية والمنظفات، وأجهزة كهربائية وسيارات ومستلزمات طبية ولدائن معدنية وأحذية وتكييفات صحراوية ورخام وجرانيت، بالإضافة إلى التفتيش على مراكز خدمات وصيانة سيارات وأجهزة منزلية وطبية، وفقا لأحمدي.