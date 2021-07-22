الملا: الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى 2040

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 مما يسهم إيجابياً في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن صناعة البتروكيماويات المصرية ستشهد طفرة نوعية مرتقبة خلال الفترة القادمة في ضوء عدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، في مقدمتها مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتي تقدر استثماراته بحوالي 7.5 مليار دولار.

وذكر أنه تم مؤخراً توقيع عقود مع شركتي بكتل الأمريكية واكسنس الفرنسية وبمشاركة شركتي إنبي وبتروجت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع.

وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات للبدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف استدامة توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأشاد الملا بجهود الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتحقيقها نتائج أعمال متميزة، مؤكداً أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة والعمل على تذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها لوضعها على خريطة الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأشار سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إلى تطور تقدم أعمال مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 2.8 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية.

وأوضح أنه تم خلال الفترة الحالية توقيع عقد استشاري إدارة المشروع "PMC" نهاية يونيو الماضي وتوقيع اتفاقية مع تحالف شركات إنبي وبتروجت وبكتل الأمريكية لأعمال التصميمات الهندسية، كما تم اختيار أصحاب رخص التصنيع ومخطط توقيع العقود خلال الفترة القليلة القادمة.

كما أشار هلال إلى تأسيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي ووضع المشروع في إطار التنفيذ، ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنوياً من مادة الإيثانول الحيوي الذي يُستخدم في مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه مادةَ خامًا في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، الأسيتالدهيد، الأسيتون، الإيثيل أسيتات، الإيثيلين، وغيرها.

كما يُستخدم الإيثانول الحيوي في إنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يُستخدم في صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف)، والذي يُستخدَم في مركّزات الأعلاف، بحسب هلال الذي ذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالي 112 مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام 2023.

وقال هلال إن مشروع إنتاج البولي سيلكون يعد أحد أهم المشروعات الجاري دراستها والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج 32 ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالي 120 مليون دولار.

وأشار رئيس الشركة إلى أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام المالي 2020-2021، حيث أوضح أنه تم تسويق 390 ألف طن بزيادة نسبتها 13% على العام السابق، كما تخطى حجم إنتاج المواد البتروكيماوية بالشركات التابعة خلال العام كمية 4 ملايين طن مقارنة بكمية 3.87 مليون طن العام السابق وبزيادة نسبتها 4%.

وحققت الشركة حجم استثمارات بالموازنة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام مقارنة بإنفاق 218 مليون العام السابق وبنسبة تطور 213% وبزيادة 128% عن المخطط مما يعكس مدى تطور حجم استثمارات الشركة في تنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة، وفقا لسعد هلال.