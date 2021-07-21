تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى

كتبت - شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا لمصراوي إن سعر الجرام انخفض اليوم إلى 789 جنيها مقابل 793 جنيها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 676 جنيها وعيار 24 نحو 901.7 جنيه وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6312 جنيها.

وأوضح نادي، أن محلات الذهب تغلق أبوابها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى الاثنين المقبل.