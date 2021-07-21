في يوم رحلته التاريخية.. ثروة بيزوس ترتفع 1.1 مليار دولار خلال 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية بقيمة 1.13 مليار دولار خلال 24 ساعة، وهو ما جاء تزامنا مع تنفيذه رحلة تاريخية للفضاء استمرت 10 دقائق و10 ثوانٍ أمس.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، وصلت ثروة الأمريكي جيف بيزوس بنهاية تعاملات أمس إلى 206 مليارات دولار بعد الزيادة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي الزيادة منذ بداية العام الجاري إلى 15.3 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسهم شركة أمازون بنسبة 0.66% خلال تعاملات أمس في البورصة الأمريكية ليصل سعر السهم إلى 3573.19 دولار.

وجاء ذلك تزامنا مع إطلاق الشركة التابعة لبيزوس "بلو أوريجين" رحلة فضائية تاريخية له أمس الثلاثاء، حيث أطلقت الشركة أول صاروخ مأهول لها "نيو شيبرد" من صحراء تكساس من أجل الرحلة القصيرة، حيث كان يحمل بالإضافة إلى بيزوس شقيقه وأكبر وأصغر من سافر إلى الفضاء على الإطلاق، بحسب شبكة سي إن بي سي الإخبارية.

وقال بيزوس بعد الهبوط: "أفضل يوم على الإطلاق.. كانت توقعاتي مرتفعة وتم تجاوزها بشكل كبير".

ووفقا للشبكة، تسارعت الكبسولة التي حملت طاقم "بلو أوريجين" إلى أكثر من 3 أضعاف سرعة الصورة قبل أن تتجاوز حدود 80 كيلومترا (حوالي 50 ميلا) التي تستخدمها الولايات المتحدة لتحديد حافة الفضاء.

ووصلت الكبسولة إلى ارتفاع 107 كيلومترات (66 ميلا)، وضرب الصاروخ سرعة قصوى بلغت 2233 ميلا في الساعة أثناء الانطلاق.

وطاف الطاقم في الجاذبية الصغرى لبضع دقائق، قبل أن تعود الكبسولة وتهبط تحت مجموعة من المظلات لإنهاء المهمة بعد 10 دقائق و10 ثوانٍ، وفقا للشبكة.