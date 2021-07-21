الملا: تحويل 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي العام المالي الماضي



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن نحو 51 ألف سيارة تحولت للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي 2020-2021، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على استخدام الغاز كوقود بين قائدي المركبات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السيارات العاملة بالغاز إلى نحو 370 ألف سيارة.

وأضاف في بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي بعد أن كان معدل التحويل انخفض قبل سنوات قليلة إلى أقل من 10 آلاف سيارة في العام.

وقال إنه بالإضافة لهذه المعدلات فإن المبادرة القومية لإحلال السيارات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف إحلال وتحويل نحو 250 ألف سيارة أخرى على مدار 3 سنوات للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم بسيارات جديدة تعمل بالغاز وهو ما يمثل دفعة كبيرة للتوجه نحو استخدام الغاز كوقود بالسيارات.

وذكر الملا أن وزارات الحكومة ممثلة في البترول والمالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى قدموا نموذجا للتعاون الفعال في هذه المبادرة بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما أدى لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمواطنين وتوفير مزايا جديدة لهم.

وأوضح أن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأشار الوزير إلى تقدم تنفيذ خطة الانتشار للمحطات والتي شملت إضافة 170 محطة جديدة، ويجري الانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى، علاوة على نحو 408 محطات جديدة يجري العمل على إنشائها تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، وسيتم لاحقا البدء في إنشاء نحو 200 محطة جديدة.

وذكر أن المحطات الجديدة تشمل إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعي أو إضافة خدمات التموين بالغاز الطبيعي لمحطات التموين بالبنزين والسولار استثمارا للمساحات الفائضة بالتعاون مع الشركات المُشغلة لهذه المحطات أو من خلال مشروع إنشاء محطات متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائي.

وأضاف الوزير أن هناك متابعة مستمرة لموقف توريد المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل المحطات حيث جرى التعجيل بها بما يساعد على سرعة الانتهاء من البرنامج في التوقيتات المحددة.

وأكد الوزير دخول محطات جديدة إلى الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف الوصول بعدد المحطات التي تؤدي هذه الخدمة للمواطن إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك ما يناهز 400 محطة تؤدي خدمة التموين بالغاز حالياً لمستخدمي المركبات، حيث تضاعفت أعدادها في غضون أشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، مما ساهم بقوة في تشجيع مستخدمي المركبات على استخدام الغاز كوقود أساسي.

كما أدت زيادة عدد المحطات إلى تحفيز المزيد من راغبي التحول لاستخدام الغاز سواء من خلال مبادرة الإحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو من خلال التحويل في المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة، وفقا للوزير.

وقال الوزير إنه تمت إضافة 27 مركز تحويل للسيارات بالعام المالي الماضي 2020-2021 مقارنة بنحو 7 مراكز تحويل فقط العام قبل الماضي، وبهذا يصل الإجمالي إلى 105 مراكز تحويل لخدمة الراغبين في التحويل على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.