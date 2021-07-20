زيادة في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات أول أيام عيد الأضحى

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 793 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 680 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6348 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بانخفاض في عوائد السندات الأمريكية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالسلالة المتحورة دلتا، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1815.61 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1817.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "سوق الذهب تلتقط الأنفاس بسبب الانخفاض الشديد للعوائد. لكن الذهب ينافس الدولار على طلب الملاذ الآمن، لذا سيحد ذلك من زخم الصعود في الأمد القريب".

وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.