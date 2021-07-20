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رغم عدم إتاحتها في مصر.. لماذا تطرح الشركات هواتف بتقنية الـ5G بالسوق؟

12:22 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
رغم عدم إتاحتها في مصر.. لماذا تطرح الشركات هواتف بتقنية الـ5G بالسوق؟

هواتف محمول

كتب- علاء حجاج:

بدأت بعض شركات الموبايل تطرح هواتف ذكية تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G رغم عدم إتاحة هذه الخدمة في السوق المصرية حتى الآن، فآخر تقنية تمت إتاحتها مصر هي الجيل الرابع 4G.

وقال هشام محرم، مدير التسويق، المتحدث الرسمي لشركة "ريلمي" للأجهزة الذكية، إن عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حول العالم سيتجاوز 566 مليون مستخدم بنهاية العام الجاري.

وأضاف محرم، خلال حلقة نقاشية عقدتها الشركة فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أسابيع من إطلاق هاتفها الذكى بمصر، أن الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس تكون مجهزة بأحدث المواصفات، ما يجعلها تقدم أفضل أداء للمستخدم مقارنة بالأجهزة التي تعمل بتقنية الجيل الرابع، وقوة معالجات الجيل الخامس تنعكس على أداء البطارية والكاميرا والألعاب، وكذلك نظام التبريد وغيرها من مميزات الهاتف الذكي؛ الأمر الذي يجعل المستخدم يحظى بتجربة استخدام مميزة، فضلا عن كونه جاهزا لاستقبال تقنية الـ5G فور إتاحتها.

وأضح أن شركة ريلمي تستعد لطرح هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس في مصر خلال أسابيع وهو Realme 8 5G، مشيرا إلى سيطرة هواتف الجيل الخامس على 40% من الهواتف التي تطرحها الشركة في 2021، فيما ترتفع نسبة هذه الهواتف لتصل الى 70% في عام 2022.

وبحسب محرم فإن السوق المصرية هي ثالث أكبر سوق للشركة على مستوى العالم، وتحرص على إطلاق أحدث تقنياتها به للفئات والشرائح المستهدفة.

وقال محرم إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية لم تؤثر على مبيعات الشركة ولكنها أثرت على الإنتاج لدى منتجى الأجهزة عالميا، ليس فقط فى قطاع الهواتف المحمولة بل امتدت إلى قطاعات أخرى مثل السيارات ذاتية القيادة وغيرها.

شركات الموبايل هواتف ذكية تقنية الـ 5G

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